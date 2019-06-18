Пентагон выделит армии Украины 250 млн долларов

Министерство обороны США 18 июня на своём сайте объявило о планах предоставить Украине 250 млн долларов для организации сотрудничества и наращивания потенциала вооруженных сил страны. В Пентагоне подчеркивают, что общая сумма поддержки вырастет до $ 1,5 млрд с 2014 года.

«Сотрудничество в области безопасности стало возможным благодаря принятию Украиной ключевых оборонных институциональных реформ для приведения национальной безопасности Украины в соответствие с евроатлантическими принципами», — говорится в сообщении Пентагона.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений Закона Украины "О национальной безопасности" 2018 года для укрепления демократического гражданского контроля над военными, содействия реформам командования и управления, повышения прозрачности и подотчетности военного бюджета, а также продвижения реформ оборонной промышленности. Эти реформы поддержат способность Украины защищать свою территориальную целостность в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», – уверяют в Пентагоне.





