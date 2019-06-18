Расценки на проведение предвыборной агитации на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года
ПРАЙС-ЛИСТ
Срок действия с 18.06.2019 года
Цены указаны с учетом НДС 20%.
В рамках проведения предвыборной агитации в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 38 Устава Санкт-Петербурга и пунктами 1, 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», уведомляем о готовности предоставить печатную площадь в нижеперечисленных, сетевых изданиях и размещаем соответствующие расценки
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