Китайские власти требуют проверить все электромобили. Искру высекли пожары

Власти Китая обяжут производителей электромобилей провести ревизию своих конструктивных решений, особенно в том, что касается батарей и другого электрооборудования. Такое решение было принято после целой серии спонтанных возгораний электрокаров.

В частности, производители должны дополнительно проанализировать конструкции корпусов аккумуляторных батарей, гидроизоляцию этих корпусов, высоковольтную проводку и контроллеры заряда, пишет CNET. Отчитаться о результатах компании обязаны уже к октябрю 2019 года.

На этот шаг власти Китая пошли после двух пожаров с Tesla, получивших широкий общественный резонанс. Последней каплей, считает CNET, стало возгорание электрического кроссовера китайского производителя NIO.

Анализу должны подвергнуться не только конструкции новых автомобилей. Компании также обязаны подвергнуть ревизии аналогичные компоненты и узлы электромобилей, уже находящихся в эксплуатации. Особое внимание производителям следует обратить на машины, работающие в тяжелых условиях, например в такси или развозных службах.

Судя по всему, это обойдется производителям в весьма солидные суммы, которые могут многократно увеличиться, если возникнет необходимость замены каких-то компонентов на ранее выпущенных машинах. Ведь Китай не только крупнейший в мире автомобильный рынок, но и самый большой в мире парк гибридных и полностью электрических автомобилей.





