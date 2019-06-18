В Японии произошло сильное землетрясение и ожидается цунами. Данных о пострадавших россиянах пока нет

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в Японском море, что говорит о вероятности цунами.

«Сегодня, 18 июня 2019 года, <...> на территории префектур Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава ощущалось сильное землетрясение. Местная метеорологическая служба выпустила предупреждение о цунами высотой до 1 метра! Просим соблюдать осторожность!» – сообщило 18 июня консульство России в городе Ниигата.

Сегодня, 18 июня 2019 года, в 22 часа 22 минуты на территории префектур Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава ощущалось сильное землетрясение. Местная метеорологическая служба выпустила предупреждение о цунами высотой до 1 метра! Просим соблюдать осторожность!!! — ???????????? (@RusConsNiigata) 18 июня 2019 г.

Генконсул РФ в Ниигате Михаил Сергеев в комментарии ТАСС отметил, что информации о пострадавших от стихии россиянах пока нет.

По данным информационного агентства Kyodo, эпицентр подземных толчков располагался у префектуры Ямагата. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о создании штаба по сбору информации и борьбе со стихией.





