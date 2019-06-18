Александр Беглов рассказал, сколько трамваев купит Петербург и где появятся новые линии

До 2025 года городские власти планируют закупить 500 трамваев. Об этом в ходе инспекции строящегося депо в Красногвардейском районе 18 июня рассказал врио губернатора Александр Беглов.

«Сейчас строится Фрунзенский диаметр, с метродепо "Южное". Оттуда мы планируем – и уже преступили к проектированию – трамвайную линию до Колпино. Второй маршрут: Купчино – Шушары – Славянка. Еще мы рассматриваем возможность развития сети до Пушкина. Вот такие основные направления будут развиваться в нашем городе. Мы также планируем обновить подвижной состав», – сообщил Беглов.

На вопрос о стоимости закупки 500 трамваев градоначальник ответил: «Считаем эту цифру».

В прошлом году в прессе печатались такие данные: предполагалось, что до 2025 года в Петербург приедут 200 новых трамваев. На это планировалось потратить 16 млрд рублей.





