«Ростелеком» потратит 178 млн рублей на развитие бренда

«Ростелеком» ищет подрядчика для заключения контракта на развитие корпоративного стиля головной компании и дочерних организаций. Максимальная стоимость контракта составит 178 млн рублей. Информация об этом 18 июня появилась на сайте госзакупок.

Закупка таинственно называется услугами «по развитию айдентики мастер-бренда, дочерних организаций, новых продуктов и сервисов в 2019-2021 годах». Согласно техническому заданию, победителю торгов предстоит разрабатывать концепции продвижения и позиционирования брендов, уникальные названия и графические изображения брендов и торговых марок,

Напомним, в 2018 году «Ростелеком» уже менял имидж. Тогда это обошлось компании в 35 млн рублей. Предыдущий ребрендинг проходил в 2011 году и стоит 12 млн рублей.





