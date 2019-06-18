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Город
18.06.2019 21:55
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Как Беглову показали домик для «Чижика» на 56 Га за 2,5 млрд рублей

О трамвайном депо, которое строится в Красногвардейском районе для «Чижика», было известно совсем немного. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов наведался 18 июня с инспекцией и снял гриф «секретно».

Как Беглову показали домик для «Чижика» на 56 Га за 2,5 млрд рублей

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

Днем 18-го июня Александр Беглов приехал в промзону, раскинувшуюся вдоль Индустриального проспекта. Сюда его привела не любовь к промышленным панорамам, а достраивающееся трамвайное депо для «Чижика». Фонтанка» проследовала за врио губернатора и рассказывает об увиденном.

Врио губернатора Александр Беглов с момента своего назначения последовательно возвращается к проекту «Чижик» : в первый раз он 12 декабря 2018 года в окружении свиты чиновников прокатился по проспекту Наставников. 18 июня провел очередной сеанс контроля за ходом проекта.

1 сентября 2019 года, за неделю с небольшим до губернаторских выборов – день икс для многих крупных проектов в Петербурге. Именно в этот день «Транспортная концессионная компания» (ТТК) должна запустить регулярное движение 21 трамвая по 4 маршрутам в Красногвардейском районе. Приютом для подвижного состава будет депо на улице Потапова. Когда-то здесь строился трамвайный парк №11, но проект заглох еще в прошлом веке. Сейчас же на этом месте почти достроенная современная инфраструктура для обслуживания подвижного состава.

Чиновники и представители ТТК в составе чуть больше 10 человек ждали 18-го июня врио губернатора практически час. Градоначальник начал свой визит бодро – сразу же зашел в корпус, где будут обслуживаться вагоны и начал принимать доклады.  Слово перед Бегловым держал директор ТТК Сергей Окутин. Он рассказал, что депо будет оснащено современным оборудованием для обслуживания трамваев, системой диспетчеризации и управления движением. Из конкретики, которая донеслась до журналистов: в цеху могут «мыться» 2 вагона одновременно, причем процесс в большинстве составляющих автоматизирован. 



Если Беглов и восхитился, то сделал это не очень заметно. Посетив два помещения в производственном цеху, он по обыкновению пообщался со строителями будущего домика «Чижика». Их собрали в помещении, которое вероятно будет приемной в депо. Корреспондент «Фонтанки» пообщался с парочкой из рабочих: рассказывают, что никаких сложных инструкций для общения с врио они получали. Один из строителей тихонько промолвил: была поставлена задача скорее слушать, чем задавать вопросы.

Градоначальник стоя перед ними и журналистами осведомился о количестве сотрудников на объекте. Директор Окутин доложил: 70% от максимально возможной численности. И воспользовался случаем – обратившись к камерам пригласил всех желающих на работу.

Беглов начал общение с рабочими с того, что припомнил времена, когда Петербург был городом с самой развитой трамвайной сетью. Вспомнил и военную историю, когда несмотря на фашистскую бомбежку трамваи ходили. Потом отметил: «в 1990-ые годы трамвайный парк начал уменьшаться, а пути – асфальтироваться, начали терять трамваи. Но сейчас это все развивается. В перспективе связывать еще и пригороды. Это у нас и Колпино, и Шушары, и Славянка, и Пушкин».

После этого будущее офисное помещение покинули все, кроме чиновников и представителей компании. Когда Беглов вышел к журналистам, начал с того, что расхвалил концессионный трамвай. ««Чижик» – это удобный и комфортный трамвай, в нем есть вся необходимая инфраструктура, Интернет, кондиционер, голосовое сообщение внутри, места для маломобильных групп населения. В общем, хороший трамвай XXI века. Но самое важное – это скоростной трамвай, через 3-5 минут осуществляется подход следующего трамвая, на нем очень удобно добираться быстро без всяких проблем, – подчеркнул Беглов. Потом рассказал, что Смольный планирует закупить 500 трамваев к 2025 году. Сходу назвать стоимость такой огромной для города закупки затруднился.

Как Беглову показали домик для «Чижика» на 56 Га за 2,5 млрд рублей

На вопрос о том, что подвижной состав для «Чижика» имеет швейцарское происхождение, а градоначальник вроде как в своих речах стабильно демонстрировал потребительский патриотизм, Беглов заверил: отечественного производителя, особенно того, кто работает в Петербурге, городская власть будет поддерживать изо всех сил. Причины: деньги, которые городская компания отчисляет в местный бюджет. Однако при выборе поставщика трамваев власти будут руководствоваться 44 федеральным законом, а не страной происхождения техники.

После врио губернатора к журналистам вышел Сергей Огутин и управляющий директор ЗАО «Лидер», входящий в совет директоров «Транспортной концессионной компании» Сергей Кербер.  Они рассказали, что стоимость депо составляет порядка 2,5 млрд рублей. Также было сказано, что в теории радиус развозки пассажиров «Чижиком» может распространиться и на Всеволожск. Этот вопрос нужно обсуждать с властями Ленобласти.

В своем нынешнем варианте количество подвижного состава — 23 единицы. Активно работать будет 21 вагон, 2 в резерве. Депо готово будет принимать и трамваи петербургского «Горэлектротранса», но для этого необходимо его немножко модернизировать и расширить.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Справка:

Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода.

Согласно концессионному соглашению, высокотехнологичные трамваи «Чижик» будут обслуживать 4 маршрута:

№8 – станция метро Ладожская – Хасанская улица,

№ 64 - станция метро Ладожская – железнодорожная станция «Ржевка»,

№ 63 - станция метро Ладожская – улица Передовиков и

№ 59 - станция метро Ладожская – трамвайное депо на улице Потапова.

Сейчас на двух действующих маршрутах №8 и 64 успешно эксплуатируются 12 трамваев «Чижик». Все вагоны изготовлены швейцарской компанией «Штадлер» в Минске специально для данного проекта. Они имеют длину 33,45 метра и способны вмещать до 376 пассажиров. Все «Чижики» оборудованы системами климат-контроля, информационными табло и аудио информаторами, розетками для подзарядки мобильных телефонов, а также Wi-Fi.

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