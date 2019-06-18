Граждане России и Грузии устроили массовую драку в центре Стамбула. Жизни раненого россиянина ничего не угрожает

Ссора переросла в драку с погоней и стрельбой в одном из самых оживленных районов самого известного турецкого города. Один человек был убит. Россиянин попал в больницу. Участников потасовки до сих пор ищет полиция.

«В логистической компании между двумя группами граждан – России и Грузии – вспыхнул конфликт. Перебранка переросла в драку с применением холодного и огнестрельного оружия. Российский гражданин 51-летний Хажиясулав И. был ранен. После этого толпа граждан Грузии начала убегать. Россияне бросились вдогонку за нападавшими, выстрелив в голову Тенгизи П. (56 лет)», – так события в стамбульском районе Фатих описывает CNN Turk со ссылкой на правоохранительные органы.

Кадры погони и убитого гражданина Грузии быстро выложили в Сеть, так как события происходили в центре города.







Правоохранительные органы не называют имя раненого россиянина, однако, по данным издания Haberturk, это Хажиясулав Исаков. По версии журналистов, именно сын россиянина застрелил одного из оппонентов.

Посольство России в Турции заявило, что жизни Исакова-старшего ничего не угрожает. «Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности», – говорится в заявлении дипмиссии РФ.

Полиция Турция проводит проверку по факту случившегося. Помочь восстановить события должны многочисленные свидетели и видео с камер наблюдения. Были задержаны два гражданина России. Двух грузин ищет полиция.