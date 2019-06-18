Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +24
$ 64.34р
72.23р
19:58 18.06.2019
Расширенный поиск

Власть
18.06.2019 18:51
Печать

В Петербурге не могут найти управу на тайные муниципальные выборы, но в ЦИКе “кое-что придумали”

Каждый день в Петербурге активисты обнаруживают все новые и новые муниципалитеты, где уже тайно объявили выборы таким образом, что на них не успевают заявиться «лишние» кандидаты. В Горизбиркоме разводят руками.

В Петербурге не могут найти управу на тайные муниципальные выборы, но в ЦИКе “кое-что придумали”

Александр Коряков/Коммерсантъ

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии 18 июня рассмотрела жалобы активистов на действия избирательной комиссии МО «Сосновское». Там выборы объявили неделю назад, но рассказали об этом не всем, причина, как выяснилось, банальна – у муниципальных чиновников времени не было. 

Выборы в МО «Сосновское» назначили 10 июня, в местной избирательной комиссии приступили к работе 11 июня, но широкой публике, а главное – Горизбиркому об этом не сообщили. Аналогичным образом поступили еще с десяток муниципалитетов, а, как говорят активисты, скорей всего, еще и больше – якобы почти треть советов в городе пытается скрыть свои выборы от общественности. Тем не менее, первые жалобы касались МО «Сосновское». 

В избирательную комиссию муниципалитета 15 июня приехали представители «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров и Андрей Давыдов. В ответ на просьбу опубликовать на сайте читаемый документ об объявлении выборов или предоставить им его, посетителей попросили покинуть ИКМО, а затем еще и выдвинули обвинение и пригрозили полицией: а не пьяные ли они пришли в избирком? 

С понедельника, 17 июня, избирательная комиссия наконец-то начала прием документов, но почему-то ограничила себе время работы до трех часов в день («в остальное время нам нужно вести работу с документами»). Почти сразу, как уверяет «Фонтанку» активист Кирилл Иванов, пытающийся стать кандидатом, там образовались очереди из не слишком инициативных и не слишком представительных мужчин. Каждого из них принимали по полчаса и времени на общение с Кириллом в итоге ни в понедельник, ни во вторник у комиссии не осталось. Когда молодой человек в первый день заглянул в кабинет местного избиркома, то увидел, как выборщики пьют там чай.



Иная версия у главы Сосновского ИКМО Михаила Жарова. Как он сообщил рабочей группе Горизбиркома, у него не было и минутки, чтобы передохнуть, тем более – выпить чаю, все в бегах да в делах. «Ведётся работа в напряженном режиме. Мы работаем в соответствие с действующим законодательством. Прием документов организовали, уже 12 июня к нам приходили кандидаты», – заявил он. На уточняющий вопрос члена Горизбиркома Олега Зацепы, знаком ли председатель ИКМО с решением городской комиссии о том, что муниципальные власти должны предоставлять на следующий день данные об объявлении выборов, Жаров заметил, что первичным считает исполнение норм законов, а потом уже постановлений другой комиссии. В ответ на вопрос – было ли принято решение о внесении данных в федеральную электронную систему «ГАС-Выборы», ответил еще более честно: «Не помню».

Аналогичной простотой поражал членов комиссии глава территориальной избирательной комиссии 22 Выборгского района Олег Ткаченко. «Каким образом вы выполняете решение ГИК?»-спросила его член Горизбиркома Ольга Покровская.

«Надлежащим», – ответил ей Ткаченко.

Двухчасовой разговор шел по кругу, ответственные лица никак не могли решить, что же делать. Уполномоченные члены Горизбиркома посчитали, что не могут инициировать административное разбирательство над представителем ИКМО. В суд подать тоже можно не сразу, а лишь после того, как муниципальная комиссия не выполнит повторно требование ГИК, но и это случится, вероятно, не слишком скоро – время для кандидатов упущено уже сейчас. В итоге рабочая группа решила рекомендовать продлить часы работы по приему документов ИКМО до 8 часов в день, что вызвало возмущение председателя («а выходные?»), а также признать бездействием то, что ИКМО так и не отправила в Горизбирком часть необходимых данных.

Как утверждают члены Горизбиркома, после совещания с такими итогами ясно, что противостоять тайному объявлению муниципальных выборов в Санкт-Петербургской комиссии не могут или не хотят.

Председатель Горизбирком Виктор Миненко ответил на вопросы о таком формате объявления муниципальных выборов : «Если нарушения будут, будем применять все возможные меры». При этом, по его словам, все муниципалитеты в любом случае принесут документы об объявленых выборах, тогда тайное и станет явным. Что же делать кандидатам, которые могут упустить шанс быть зарегистрированными, глава ГИК не сообщил.

Накануне на тайное объявление выборов обратили внимание в Центризбиркоме, назвав происходящее «грубым нарушением федерального законодательства». Как все-таки быть, «Фонтанка» поинтересовалась у главы ЦИК Эллы Памфиловой. «Хоть я и на больничном, я слежу за ситуацией, я говорила с Миненко и кое-что порекомендовала», – заметила она, пообещав, что ситуация разрешится положительно.

Пока члены избиркомов совещались, кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» Борис Вишневский нашел газеты с сообщениями об объявлении выборов в МО «Звездное» и МО «Гагаринское». Там советы приняли решения еще 9 июня, но в Горизбирком уже традиционно об этом не сообщили.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
18.06.2019 18:00

Летние цены на готовые квартиры

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» по специальным ценам.
«Аквилон Инвест»
18.06.2019 15:19

Во II очереди ЖК 4YOU началась отделка квартир

Два корпуса II очереди ЖК 4YOU, которые разместились в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», планово готовятся к вводу в эксплуатацию. Рабочие приступили к предчистовой отделке квартир.
Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»
18.06.2019 14:48

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу через счета эскроу новый пул квартир

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», вывел в продажу через счета эскроу уже второй объект — 31 корпус 21 квартала ЖК «Северная долина» (16 очередь).
Setl City
18.06.2019 13:05

Setl Group строит новую школу в Кудрово

В квартале «Лондон» в Кудрово стартовало строительство школы на 1100 ребят. Холдинг Setl Group на собственные средства возведет современное здание рядом с домами на Английской ул., 3. Строительство планируют завершить в 3 квартале 2021 года.
Фото: Тельнов М.В.
18.06.2019 12:30

Продажа бизнеса АО «Кожа». Открытый аукцион

Дочернее общество Государственной корпорации «Ростех» - ООО «РТ-Капитал» инициирует мероприятия по продаже принадлежащего ему на праве собственности пакета обыкновенных акций АО «Кожа» (далее – Общество) в размере 101 846 штук, что составляет 60,76% уставного капитала Общества.
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:28

Четыре проекта от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы банком-партнером

«Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», ЖК «Охта Хаус» и квартал «Галактика» (корпуса: 8.7-1, 8.7-2, 8.7-3, 8.1, 4.11), которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
18.06.2019 10:12

РСТИ будет продавать ЖК «Familia» по эскроу-счетам

РСТИ и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование строительства премиального ЖК «Familia» на Петровском острове с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев. С момента вступления в силу изменений в 214-ФЗ квартиры в этом жилом комплексе будут продаваться через эскроу-счета.
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:00

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате седьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

14 июня 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 7-го купона.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.