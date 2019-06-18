В Петербурге не могут найти управу на тайные муниципальные выборы, но в ЦИКе “кое-что придумали”

Каждый день в Петербурге активисты обнаруживают все новые и новые муниципалитеты, где уже тайно объявили выборы таким образом, что на них не успевают заявиться «лишние» кандидаты. В Горизбиркоме разводят руками.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии 18 июня рассмотрела жалобы активистов на действия избирательной комиссии МО «Сосновское». Там выборы объявили неделю назад, но рассказали об этом не всем, причина, как выяснилось, банальна – у муниципальных чиновников времени не было.

Выборы в МО «Сосновское» назначили 10 июня, в местной избирательной комиссии приступили к работе 11 июня, но широкой публике, а главное – Горизбиркому об этом не сообщили. Аналогичным образом поступили еще с десяток муниципалитетов, а, как говорят активисты, скорей всего, еще и больше – якобы почти треть советов в городе пытается скрыть свои выборы от общественности. Тем не менее, первые жалобы касались МО «Сосновское».

В избирательную комиссию муниципалитета 15 июня приехали представители «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров и Андрей Давыдов. В ответ на просьбу опубликовать на сайте читаемый документ об объявлении выборов или предоставить им его, посетителей попросили покинуть ИКМО, а затем еще и выдвинули обвинение и пригрозили полицией: а не пьяные ли они пришли в избирком?

С понедельника, 17 июня, избирательная комиссия наконец-то начала прием документов, но почему-то ограничила себе время работы до трех часов в день («в остальное время нам нужно вести работу с документами»). Почти сразу, как уверяет «Фонтанку» активист Кирилл Иванов, пытающийся стать кандидатом, там образовались очереди из не слишком инициативных и не слишком представительных мужчин. Каждого из них принимали по полчаса и времени на общение с Кириллом в итоге ни в понедельник, ни во вторник у комиссии не осталось. Когда молодой человек в первый день заглянул в кабинет местного избиркома, то увидел, как выборщики пьют там чай.







Иная версия у главы Сосновского ИКМО Михаила Жарова. Как он сообщил рабочей группе Горизбиркома, у него не было и минутки, чтобы передохнуть, тем более – выпить чаю, все в бегах да в делах. «Ведётся работа в напряженном режиме. Мы работаем в соответствие с действующим законодательством. Прием документов организовали, уже 12 июня к нам приходили кандидаты», – заявил он. На уточняющий вопрос члена Горизбиркома Олега Зацепы, знаком ли председатель ИКМО с решением городской комиссии о том, что муниципальные власти должны предоставлять на следующий день данные об объявлении выборов, Жаров заметил, что первичным считает исполнение норм законов, а потом уже постановлений другой комиссии. В ответ на вопрос – было ли принято решение о внесении данных в федеральную электронную систему «ГАС-Выборы», ответил еще более честно: «Не помню».

Аналогичной простотой поражал членов комиссии глава территориальной избирательной комиссии 22 Выборгского района Олег Ткаченко. «Каким образом вы выполняете решение ГИК?»-спросила его член Горизбиркома Ольга Покровская.

«Надлежащим», – ответил ей Ткаченко.

Двухчасовой разговор шел по кругу, ответственные лица никак не могли решить, что же делать. Уполномоченные члены Горизбиркома посчитали, что не могут инициировать административное разбирательство над представителем ИКМО. В суд подать тоже можно не сразу, а лишь после того, как муниципальная комиссия не выполнит повторно требование ГИК, но и это случится, вероятно, не слишком скоро – время для кандидатов упущено уже сейчас. В итоге рабочая группа решила рекомендовать продлить часы работы по приему документов ИКМО до 8 часов в день, что вызвало возмущение председателя («а выходные?»), а также признать бездействием то, что ИКМО так и не отправила в Горизбирком часть необходимых данных.

Как утверждают члены Горизбиркома, после совещания с такими итогами ясно, что противостоять тайному объявлению муниципальных выборов в Санкт-Петербургской комиссии не могут или не хотят.

Председатель Горизбирком Виктор Миненко ответил на вопросы о таком формате объявления муниципальных выборов : «Если нарушения будут, будем применять все возможные меры». При этом, по его словам, все муниципалитеты в любом случае принесут документы об объявленых выборах, тогда тайное и станет явным. Что же делать кандидатам, которые могут упустить шанс быть зарегистрированными, глава ГИК не сообщил.

Накануне на тайное объявление выборов обратили внимание в Центризбиркоме, назвав происходящее «грубым нарушением федерального законодательства». Как все-таки быть, «Фонтанка» поинтересовалась у главы ЦИК Эллы Памфиловой. «Хоть я и на больничном, я слежу за ситуацией, я говорила с Миненко и кое-что порекомендовала», – заметила она, пообещав, что ситуация разрешится положительно.

Пока члены избиркомов совещались, кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» Борис Вишневский нашел газеты с сообщениями об объявлении выборов в МО «Звездное» и МО «Гагаринское». Там советы приняли решения еще 9 июня, но в Горизбирком уже традиционно об этом не сообщили.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"