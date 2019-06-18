Росстат: Бензин вырос в цене на 17,5% за месяц

Производители автомобильного бензина подняли оптовые цены на 17,5% за май этого года, говорится во вторник, 18 июня, в ежемесячном докладе Росстата. Дорожают многие нефтепродукты, толчком стала сырая нефть, подорожавшая на 4,5%.

Подорожали строительный и дорожный битум, газовый конденсат и тому подобное – на 3,7% – 18%, следует из сравнения данных апреля и мая.

За начало июня, следует из опубликованного накануне отчета Росстата, бензин подорожал в среднем на 11 копеек, до 44,38 рубля за литр.

В понедельник, 17 июня, председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему нефтегазовую отрасль, разобраться в причинах роста цен на автомобильное топливо. "Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости", – туманно намекнул премьер.

6 июня Дмитрий Козак объявил, что не считает нужным продлевать после 1 июля соглашение с производителями о заморозке цен на топливо: "Исходя из той ситуации, которая существует на бирже, исходя из мировых цен нефти, оснований нет".





