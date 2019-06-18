Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск

Брата найденной мертвой несовершеннолетней россиянки объявили в розыск в Испании. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии 18 июня.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей…» — цитирует сообщение суда РИА Новости.

Накануне в Матаро нашли тело 13-летней гражданки России. Подросток проживал в Испании вместе с матерью и старшим братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из королевства. Позже стало известно, что ребёнка убили.





