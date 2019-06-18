Трамп: Провел очень хороший телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп планирует провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20), которая пройдет в Осаке в конце июня. Об этом глава Белого дома написал 18 июня в Twitter.
Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.
"У меня был очень хороший телефонный разговор с Си Цзиньпином. На следующей неделе у нас будет расширенная встреча на саммите "двадцатки" в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи", – написал Трамп.
Напомним, что между КНР и США последние несколько месяцев идёт полномасштабная торговая война, которую российский президент Владимир Путин недавно на Петербургском международном экономическом форуме назвал "Первой технологической".
Справка:
Администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple.
21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США . А в Google дали китайцам 90 дней на обновления.