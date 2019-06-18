Трамп: Провел очень хороший телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп планирует провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20), которая пройдет в Осаке в конце июня. Об этом глава Белого дома написал 18 июня в Twitter.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

"У меня был очень хороший телефонный разговор с Си Цзиньпином. На следующей неделе у нас будет расширенная встреча на саммите "двадцатки" в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи", – написал Трамп.

Напомним, что между КНР и США последние несколько месяцев идёт полномасштабная торговая война, которую российский президент Владимир Путин недавно на Петербургском международном экономическом форуме назвал "Первой технологической".





