Трамп: Провел очень хороший телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп планирует провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20), которая пройдет в Осаке в конце июня. Об этом глава Белого дома написал 18 июня в Twitter.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.