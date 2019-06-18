Под Петербургом «Фокус» угнали через час после покупки. Есть одно «но»: месяц назад он полностью сгорел

Соцсети не раз помогали в поиске пропавших животных, людей, машин. На этот раз автомобиль, угнанный во Всеволожском районе Ленобласти, пока не найден, но через сеть «ВКонтакте» вскрылись любопытные обстоятельства. Его номер уже фигурировал в новостях около месяца назад.

«16 июня был куплен автомобиль Ford Focus седан чёрного цвета 2012 года, и спустя час его угнали из деревни Старая. Госномер А644<…> 178. Последний раз была зафиксирована камерами в районе метро «Дыбенко». Пожалуйста, кто увидит автомобиль «Форд Фокус» А644<…> 178 или похожий, появившийся в вашем дворе, отпишитесь, вознаграждение обязательно», – просит Алина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Участники группы заметили, что госномер этой машины совпадает с номером «Фокуса», сгоревшего 23 мая на проспекте Ударников, у дома 41, корпус 1. «Фонтанка» писала об этом мощном пожаре с синими взрывами, тогда тушили сразу четыре автомобиля. На кадрах с места видно, насколько сильно был повреждён «Форд».







В комментариях участники группы делятся предположениями относительно развития событий. Например, документы на сгоревшую машину могут быть выкуплены, а «чужие» номера повешены на другой «Форд». Кроме того, можно перенести и табличку с VIN с погибшей машины, скажем, на угнанную, рассуждают подписчики.