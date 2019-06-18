Обвиняемой по делу о теракте в петербургском метро стало плохо в зале суда

Очередное заседание по делу о подрыве петербургской подземки прервали ради вызова скорой. Медицинская помощь потребовалась единственной женщине на скамье подсудимых.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", 18 июня Шохиста Каримова не выдержала оглашения материалов о собственном задержании. Заседание вместе с перерывом продолжалось шестой час.

Каримова прервала речь прокурора уточнением, что в день своего задержания не понимала вменяемого ей преступления. В противном случае не поставила бы свою подпись без протокола. Объяснение о недолгом пребывании в Москве и своей непричастности прервали слёзы. Соседи по скамье попытались объяснить судье, что женщина чувствует себя плохо.







"Мне очень больно, но я держусь среди этих мужчин. Ноги отказывают", – обратилась Каримова к суду. Согласно процедуре, делать это пришлось стоя.

Вызвать подсудимой скорую предложили адвокаты. Председательствующий судья Андрей Морозов не стал возражать и отложил заседание на 19 июня.

Шохиста Каримова – гражданка Узбекистана, работала зеленщицей в ресторане, жила в общежитии в Подмосковье. Её роль в обвинительном заключении описано скупо: предоставляла телефон и электронный кошелёк. Во время обыска в её сумочке была найдена граната. Каримова заявляет, что она была подброшена.