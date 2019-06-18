Петербург ждет кадастровая переоценка в 2020 году

В 2020 году в Петербурге проведут переоценку кадастровой стоимости земли, зданий, незавершенных строек и машино-мест. Об этом 18 июня сообщили в комитете имущественных отношений.

Очередная кадастровая переоценка коснется нежилых и жилых помещений, земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

В Смольном необходимость проведения переоценки объясняют будущими изменениями в ряде документов. В частности, ранее Минэкономики предложило пересмотреть методику кадастровой оценки недвижимости. Портал NSP.ru писал, что это может привести к включению в стоимость НДС, то есть земля и здания без законодательных поправок подорожают на 20%. Поправки, уточняют в комитете, планируется принять осенью 2019 года.







Кроме того, КИО объяснил грядущую переоценку поправками в 237-ой федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», в рамках которых пересмотрят объем и вид информации, которую Росреестр предоставляет бюджетным учреждениям для проведения кадастровой оценки.

Ранее СМИ сообщали, что Минэкономики предложило запретить предоставлять третьим лицам сведения из единого государственного реестра недвижимости якобы из-за жалоб граждан на сайты, которые предоставляют неверные сведения из ЕГРН. Ограничение может затруднить работу журналистов-расследователей.

По закону кадастровая оценка проводится раз в два года, ранее в Петербурге ее проводили в 2018 году, когда определили стоимость более 3 млн расположенных в городе объектов.