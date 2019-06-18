ПСК: апартаменты – удачный вариант для молодых специалистов

Эксперты ГК «ПСК» рассказывают о новой нише на рынке апартаментов и первом проекте в ней — комплексе Start. А также о том, почему апартаменты перспективны для молодых людей.

ПСК

Для кого строятся апартаменты в Санкт-Петербурге? Наиболее очевидный ответ: рекреационные и деловые туристы. Однако существует целая ниша, до сих пор не занятая целевым предложением. Молодые специалисты и студенты, которые делают первые шаги в самостоятельной жизни в новом городе, до сих пор не попадали в фокус девелоперов. И вот, в этом году был анонсирован первый проект в Петербурге, ориентированный на эту целевую аудиторию. Им стал апарт-отель Start на пр. Энгельса, в 800 м от метро «Парнас».

Финансовая независимость

– Анализ рынка показал, что родители студентов рассматривают данный тип недвижимости по трём причинам. Первая – стоимость квадратного метра обычно ниже, чем в квартире. Вторая – комплексы возводятся в развитых районах с устоявшейся инфраструктурой, поблизости от метро. Третья – это возможность для родителей создать актив, который может приносить доход молодому человеку в будущем, – отмечает директор по продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.

Прелесть формата апартаментов в их функциональной гибкости. В любой момент недвижимость можно сдавать через профессиональную управляющую компанию. Во-первых, все вопросы по поиску арендаторов и содержанию жилья берёт на себя УК. Во-вторых, апартаменты востребованы в Петербурге – одном из лидеров России по внутренней миграции.

– Мы знаем, что в первые 3-5 лет жизни в новом городе люди могут несколько раз поменять место жительства, выбирая наиболее привлекательный район. При покупке собственной квартиры возникает «якорь». Просто так переехать уже не получится: нужно либо готовить сделку, либо самому искать квартиросъемщиков. Апартаменты в этом аспекте дают определенную гибкость. Аренда квартиры в новом районе компенсируется доходом от сдачи апартаментов, но при этом сохраняется недвижимая собственность. А все формальности передаются в УК, – отмечают в ПСК.

А что делать в случае, когда апартаменты нужно продать? В этом отношении проблем не возникает. Правила и порядок продажи недвижимости едины.

Новая концепция проживания

Наиболее популярный вариант среди студентов – студии и однокомнатные квартиры. Для молодых людей на первом месте не площадь или виды из окна, а локация. В приоритете оказываются те предложения, от которых можно быстро добраться до учебного заведения и в центр. Отсюда требование к развитой транспортной инфраструктуре, в идеале – пешая доступность метро.

При этом ни один из действующих проектов в Петербурге сегодня не спроектирован под молодых специалистов и тех, кто только собирается делать первые шаги к новой жизни в мегаполисе. С этой точки зрения первым в данном сегменте стал апарт-комплекс Start – масштабный проект ГК «ПСК».

– Концептуально Start направлен на молодых специалистов и студентов: функциональные однокомнатные апартаменты составляют большую часть предложения в проекте. Вокруг развитая рекреационная и транспортная инфраструктура, станция метро «Парнас», удобный выезд в город и за его пределы, – рассказывают в отделе продаж ПСК. – Учитывая логику и потребности потенциальных покупателей, мы установили стартовую цену всего от 1,1 млн руб.

Такой подход полностью себя оправдал: в первые же пять дней со старта продаж было реализовано 106 апартаментов.

Подробная информация о проекте и документация представлена на сайте: https://startspb.house. На вопросы покупателей отвечают по телефону: (821) 210-86-05.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/