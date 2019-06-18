СКА подтвердил уход своего самого результативного защитника последних двух лет

О расставании с защитником Патриком Херсли официально сообщил хоккейный клуб СКА. Армейцы с Невы попрощались с игроком видеонарезкой с его самыми важными шайбами.

Напомним, Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Защитник провел за петербургскую команду 143 встречи и набрал 107 (39+68) очков. Последние два сезона Херсли неизменно становился лучшим снайпером (больше всех голов) и бомбардиром (больше всех очков по системе гол+пас) СКА среди защитников.







Ранее сообщалось, что Херсли перейдет в один из клубов КХЛ.

Напомним, после проигрыша СКА столичному ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина петербургский клуб покинули сразу несколько ведущих хоккеистов, в числе которых Игорь Шестеркин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков и Николай Прохоркин. Теперь к ним присоединился Патрик Херсли.