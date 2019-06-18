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Происшествия
18.06.2019 16:50
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Нацбанк Украины атакуют хакеры

Национальный банк Украины находится под DDoS-атакой, передает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

«Критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе, система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ», – говорится в сообщении.

Отмечают, что в связи с харкерской атакой официальный сайт НБУ функционирует в ограниченном режиме. Сейчас работают над восстановлением корректной работы сайта.



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Новости компаний
shutterstock.com
18.06.2019 18:00

Летние цены на готовые квартиры

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» по специальным ценам.
«Аквилон Инвест»
18.06.2019 15:19

Во II очереди ЖК 4YOU началась отделка квартир

Два корпуса II очереди ЖК 4YOU, которые разместились в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», планово готовятся к вводу в эксплуатацию. Рабочие приступили к предчистовой отделке квартир.
Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»
18.06.2019 14:48

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу через счета эскроу новый пул квартир

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», вывел в продажу через счета эскроу уже второй объект — 31 корпус 21 квартала ЖК «Северная долина» (16 очередь).
Setl City
18.06.2019 13:05

Setl Group строит новую школу в Кудрово

В квартале «Лондон» в Кудрово стартовало строительство школы на 1100 ребят. Холдинг Setl Group на собственные средства возведет современное здание рядом с домами на Английской ул., 3. Строительство планируют завершить в 3 квартале 2021 года.
Фото: Тельнов М.В.
18.06.2019 12:30

Продажа бизнеса АО «Кожа». Открытый аукцион

Дочернее общество Государственной корпорации «Ростех» - ООО «РТ-Капитал» инициирует мероприятия по продаже принадлежащего ему на праве собственности пакета обыкновенных акций АО «Кожа» (далее – Общество) в размере 101 846 штук, что составляет 60,76% уставного капитала Общества.
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:28

Четыре проекта от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы банком-партнером

«Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», ЖК «Охта Хаус» и квартал «Галактика» (корпуса: 8.7-1, 8.7-2, 8.7-3, 8.1, 4.11), которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
18.06.2019 10:12

РСТИ будет продавать ЖК «Familia» по эскроу-счетам

РСТИ и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование строительства премиального ЖК «Familia» на Петровском острове с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев. С момента вступления в силу изменений в 214-ФЗ квартиры в этом жилом комплексе будут продаваться через эскроу-счета.
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:00

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате седьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

14 июня 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 7-го купона.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.