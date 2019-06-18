Нацбанк Украины атакуют хакеры

Национальный банк Украины находится под DDoS-атакой, передает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

«Критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе, система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ», – говорится в сообщении.

Отмечают, что в связи с харкерской атакой официальный сайт НБУ функционирует в ограниченном режиме. Сейчас работают над восстановлением корректной работы сайта.





