Пять федераций и пустота. Петербург — среди лидеров по числу функционеров киберспорта, но остается глубокой провинцией

Московский скандал с турниром по киберспорту за бюджетные деньги вызвал в Петербурге дежавю. Чтобы развивать этот спорт, сулящий миллионы долларов, у нас меньше возможностей, чем в столице. Но дело в надежных руках и планов громадье: киберарена и кибердеревня — только начало.

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В мире киберспорта большой скандал. Столичная мэрия выделила под 40 млн рублей на турнир Moscow Cyber Cup по FIFA19 (футбольный симулятор), на который, по заверениям очевидцев, пришло всего пара десятков болельщиков. Киберспортсмены негодуют, столичные чиновники уходят в отставки.

Ругань на отраслевых форумах выдает накал страстей и горечь профессионалов. «37 500 000 ударов по киберспорту», – так охарактеризовал произошедшее москвич Марк Авербух, расстроенный тем, что для многих этот кейс будет восприниматься как соседство киберспорта и «распила», что ничего хорошего направлению не несет. В нашем городе он известен как организатор Epicenter-2017 – турнира по CounterStrike, с самым крупным за всю историю города призовым фондом $500 тыс.

Петербургские устроители киберспортивных мероприятий читают подробности скандала в Москве с понимающей улыбкой: у нас это уже было.

Петербуржец Максим Луста, который уже много лет организовывает в нашем СКК большой фестиваль GamePlanet, говорит, что московская ситуация очень напоминает ему историю с турниром «Защитник», который прошел в 2018 году под патронажем Георгия Полтавченко. Тогда, тоже при поддержке городского правительства, в «Сибур Арене» проводился большой турнир с призовым фондом в 1 млн рублей. И, не смотря на участие лично губернатора и спикера ЗАКС Вячеслава Макарова, а также бесплатную раздачу билетов, удалось собрать от силы пару сотен зрителей. Для сравнения, на GamePlanet приходит по 18 тыс. человек, и все билеты в СКК оказываются раскупленными, отмечает Максим Луста.







«Рекламные возможности у данного турнира действительно были колоссальные – поддержка комитетов города, ФКС России, компании «Метрострой», и так далее. Очевидно, что-то пошло не так и масштабы турнира не совсем дотянули до заявленного», – вспоминает ту историю глава Федерации компьютерного спорта СПб Роберт Валеев.

«Есть разные критерии успешности турнира: призовые, посещаемость, охваты в сети. Если смотреть на показатели посещаемости, то можно отметить, что зрителей было маловато для формата такой арены, при том, что призовой фонд турнира был 1 000 000 рублей», – говорит Роберт Валеев.

Возможно, число посетителей не так важно, но в любом случае, стоит констатировать: серьезным событием в мире киберспорта «Защитник» так и не стал и не позволил нанести Петербург на мировую карту этой индустрии.

Главное отличие прошлогоднего петербургского турнира от нынешнего Moscow Cyber Cup — объем негативных отзывов. Петербургский «Защитник» в 2018 году не вызвал такого шквала эмоций, какой наблюдается сейчас: «постпиар был не такой разгромный», – говорят эксперты. Но общие ощущения у профессионалов одинаковые: на эти деньги можно было бы провести с десяток куда более достойных мероприятий.

«За тот бюджет, что был выставлен на Moscow Cyber Cup, можно было сделать продолжительную программу развития киберспорта в России – отклики были бы более позитивные», – уверен Марк Авербух.

«Здорово, что чиновники начинают обращать внимание на кибер-спорт. Но пока они это делают очень по-своему. И они обращаются к своим собственным структурам, которые не имеют опыта проведения подобных мероприятий», – сетует Максим Луста.

На острие атаки

Петербургский турнир в феврале 2018 году организовывала РОО «Санкт-Петербургская федерация киберспорта» (СПбФКС). Судя по данным СПАРК, зарегистрирована она была в ноябре 2017 года, но учредители у нее — вполне серьезные люди. Среди них — хоккеист Максим Сушинский, совладелец «Метростроя» Николай Александров и Дмитрий Голощапов, сын Константина Голощапова, известного исполнителя крупных городских подрядов, соучредителя Русского Афонского общества. Руководит федерацией Роман Зернов, глава ООО «Нефтегазинвест-Интари». Оно с 2016 года представляет собственную уникальную гидроизоляционную технологию нефтяникам по всей стране и в метро и на объекты Водоканала — в Петербурге.

Судя по всему, городские власти не разделили скепсиса профессионального сообщества по поводу результатов турнира «Защитник». И на волне эйфории от его итогов СПбФКС стал вместе с чиновниками раздумывать о том, как закрепить и развить замеченный ими успех. Осенью 2018 года вице-президент федерации и основной владелец «Нефтегазинвест-Интари» Екатерина Яковлева уже рассказывала в городских СМИ, что готовится как минимум два крупных строительных проекта, развивающих спортивную индустрию: кибердеревня в Гатчине и киберарена — непременно в центре города у одной из станций метро.

Земля под деревню уже есть, объясняла Екатерина Яковлева, и вот-вот начнется строительство. Проект предполагает возведение 16 домов и инфраструктуры для тренировок и отдыха одновременно 32 команд. Открыть кибердеревню федерация планирует уже в 2020 году.

Идея с киберареной по состоянию на сентябрь 2018 года пробуксовывала — никак не получалось найти подходящую площадку под нее. Екатерина Яковлева сетовала, что в центре слишком мало свободных участков для развития спорта, но городские власти уже готовы помочь.

«У арены будут ресторан, столовая, центр детского досуга, школа раннего развития, там будут заниматься школьные группы, студенческая лига. Планы большие – это не просто арена, а дом киберспорта», – обещала спортивный функционер.

Размаху позавидует спортсмен любого другого вида спорта, кроме, разумеется, футболистов: киберарена рассчитывается на 14 тыс зрителей. Для сравнения, Ледовый дворец на проспекте Большевиков может вмещать 12,3 тыс. зрителей.

«Город поддержал идею строительства арены под киберспорт. Сейчас нам выделяют землю, вопрос находится на рассмотрении в комитете по инвестициям. Как только выделят участок – начнется проектирование. Ничего сложного и долгого здесь не будет», – заявляла в прессе Екатерина Яковлева.

Перед публикацией этой статьи «Фонтанка» попыталась прояснить, в каком состоянии сейчас пребывают киберпланы насчет арены и деревни. К сожалению, пообщаться удалось лишь с секретарем федерации и максимум, чего мы смогли добиться — обещания передать наши вопросы руководству. Реакции на них пока не последовало.

По информации "Фонтанки", в комитете по инвестициям действительно знают о желании федерации киберспорта построить киберарену, и ее представители действительно приходили к чиновникам. Однако конкретная заявка так и не была сформулирована, так что пока этот проект не находится в работе у комитета, и о выделении конкретного участка речь не идет.

Глава ФКС СПб Роберт Валеев рассказал «Фонтанке» о другой форме активности конкурентов из СпбФКС, которые организовывали турнир «Защитник».

«Назвать их деятельность конструктивной достаточно сложно – на почты всех ВУЗов города осенью 2018 года было отправлено письмо с просьбой немедленно прекратить сотрудничество с другими федерациями Петербурга (а я отмечу, что эти федерации являются независимыми и проводят свою, отдельную политику), и заключить с ними несколько договоров различной степени вовлеченности, – поделился Роберт Валеев. – Если это была своего рода "пиар-кампания", с целью все-таки заполнить «Сибур-арену» на будущий год, выглядело это не совсем этично. Данная политика отнюдь не способствует синергичному развитию киберспорта в городе, и скорее порождает недопонимание и нечестную конкуренцию, что идет во вред, в первую очередь, игрокам, и больше является саботажем, чем честной и конкурентной борьбой за качество, к которой мы все привыкли».

Федеративное правление

Любителям киберспорта надо иметь в виду, что вообще-то в Петербурге не одна, и не две организации, развивающие его. В СПАРК насчитывается, как минимум, пять действующих федерации этого юного спорта (это не считая еще трех уже ликвидированных). И спектр их планов по развитию широчайший.

Так, глава еще одной конкурирующей с СПбФКС РОО «Городская Федерация Компьютерного Спорта Санкт-Петербурга» Олег Филонов рассказал «Фонтанке» соверершенно неожиданные вещи. По его словам, он пришел к выводу, что в этом спорте пора многое менять.

«Мы хотим отделиться от игр с бандитами и танками. Вы и сами знаете, что там творится: Стрельба, выколотые глаза. Мне хотелось бы — и эти планы уже находят понимание в комитете по социальной политике – замкнуть нашу работу не на стрельбу, а на что-то историческое, литературу, искусство, плюс подключить школу. Переориентировать игры на познавательные процессы», – делится своим видением Олег Филонов. К тому же, он бы хотел бы расширить социальную базу для того направления киберспорта, которым теперь будет заниматься его федерация.

«Хотим переориентироваться на спорт для людей с ограниченными возможностями. Это пустая ниша. А таких людей очень много», – отмечает глава Городской федерации компьютерного спорта.

РОО «Федерация компьютерного спорта Санкт-Петербурга» идет более консервативным путем: действительно организовывает небольшие городские турниры. И хотя конкуренты отпускают им упреки в чрезмерной молодости учредителей, за глаза называя «студенческой активностью», чем похвастаться, им есть. К примеру, в публикации в группе «ВКонтакте», в качестве реакции на недавний московский скандал, представители федерации указали свои успехи в этом году: без единого рубля из бюджета мероприятие, собравшие «вживую» 550 зрителей и 130 спортсменов. Одно из достижений этого года — битва по Dota2 студентов СПбГУ против МГУ.

Некоторые из федераций компьютерного спорта, хотя формально и существуют, уже сложили руки.

«Это, кажется, изначально было мертворожденной структурой, и сейчас она уже не работает», – рассказал Дмитрий Пеший, руководитель самой старой из ныне действующих в нашем городе подобных организаций (регистрация – май 2017 года) — РФСОО «Федерация киберспорта Санкт-Петербурга». По его словам, в основе создания его федерации лежала — как мы теперь видим, витавшая тогда в воздухе — идея взаимодействия с госорганами. Но реализовать ее не удалось, хотя на первом этапе были попытки взаимодействовать с районными администрации в направлении проведения турниров.

«Ставка на работу с госорганами для такого динамичного вида спорта не совсем верна», – пришел к выводу Дмитрий Пеший, пояснив, что уже совсем не следит за этой темой и с успехами своих коллег-конкурентов в деле взаимодействия с чиновниками не знаком.

За бортом

Несмотря на впечатляющее количество спортивных функционеров в нашем городе, он пока остается бесконечно далек от того, чтобы претендовать на серьезный статус в мире киберспорта.

«Когда рассматривается вопрос о будущем месте каких-то крупнейших европейских турниров, Петербург не рассматривается даже в первой десятке», – сетует Максим Луста. После того, как Петербурге прошел действительно заметный турнир Epicenter, максимум, на что мы можем рассчитывать — небольшие соревнования с призовым фондом в пределах 50 тыс. рублей. Куда чаще в качестве призов победители получают кружки, футболки и компьютерные мыши. Что, разумеется, не способствует привлечению действительно серьезных команд, которые привыкли к крупным призовым, но способны и сами привлекать значительное число «живых» и «он-лайн» зрителей на турниры.

Для примера, самая успешная в мире команда сейчас — американская Evil Geniuses. Она может похвастаться совокупно собранным призовым фондом в $17,7 млн. Самая успешная российская команда – Virtus.pro уже заработала более $8 млн. Первые девять мест в рейтинге заработков занимают команды, играющие в Dota2. Замыкает десятку — игроки в CounterStrike из Дании, команда Astralis, собравшая за свою трехлетнюю карьеру 5,5 $млн. И Virtus.pro, и Astralis приезжали в Петербург на Epicenter-2017, который действительно стал важным событием в мировом спорте. Самой рейтинговой командой за турнире «Защитник» стала казахская AVANGAR (№104 в мире по заработанным призовым).

«ФКС Санкт-Петербурга» одним из важных городских турниров отмечает организованную ею в 2016-2017 годы Компьютерную студенческую лигу, победитель которой отправлялся в Москву сражаться за звание чемпиона страны. «Оба раза этим чемпионом оказывался именно наш вуз, СПбПУ им. Петра Великого – и он же трехкратный чемпион страны! Мы считаем, что это действительно весомый повод для гордости нашим городом», – говорит Роберт Валеев.

Кроме действительно заметного даже на мировом уровне турнира Epicenter-2017, в Петербурге также есть крупные чемпионаты, которые носят фестивальный характер – Королевская битва VK Fest 2018, Royal Battle on Game Planet 3.0, на которых также собираются сотни и тысячи фанатов киберспорта. «Разумеется, на них играют не только профессионалы – большинство любителей начинают свой киберспортивный путь именно оттуда», – отмечает Роберт Валеев.

«Фестивальный формат хорошо показал себя в нашем городе, и Game Planet тому подтверждение: впервые в СНГ был проведен масштабнейший LAN-финал на 100 компьютеров, на которых каждый желающий мог состязаться как со своими друзьями, так и с абсолютно незнакомыми людьми, а затем проверить свои силы против настоящих профессиональных игроков, – говорит глава «ФКС Санкт-Петербурга». – Мы считаем, что такие турниры дают большой импульс развитию киберспорта в городе и в стране в целом».

Свет в конце тоннеля

Несмотря на сложности с получением российских виз и относительно слабое авиасообщение с крупнейшими мировыми аэропортами, в Петербурге уже есть многое для того, чтобы поднимать киберспорт на более высокий уровень. К примеру, за последние пару лет появилась необходимая инфраструктура. По крайней мере, специальные экраны и «боевые» компьютеры уже не приходится завозить на каждое мероприятие из Москвы и других регионов.

«Для больших мероприятий требуется больше сотни специальных игровых рабочих станций, каждая из которых стоит под 200 тыс. рублей. Если не находится технического спонсора, приходится собирать их по компьютерным клубам. И еще не так давно у нас в городе такого количества просто не находилось», – рассказывает Максим Луста.

Другая важная проблема — спонсоры. Проведение серьезных турниров в регионах всегда осложняется тем, что приходится ориентироваться на местные же компании с ограниченными рекламными бюджетами. А крупные деньги распределяются через головные офисы крупных фирм, почти все из которых находятся в Москве.

«В Петербурге мало спонсоров», – решительно констатирует Николай Горелый, который организует в Москве вполне коммерчески успешное реалити-шоу о соревнующихся киберспортсменах. Максим Луста в целом соглашается с мнением коллеги, но все же ежегодно собирает необходимые бюджеты на проведение GamePlanet в СКК.

Если говорить о том, кто готов — кроме чиновников — финансировать турниры по киберспорту, то за последнее время появился целый ряд, на первый взгляд, далеких от этой темы компаний, тем не менее, увидевших в компьютерных игроках свою целевую аудиторию. К примеру, производители продуктов быстрого приготовления: одна из марок пельменей сочла киберспортсменов и болельщиков вполне достойной публикой, чтобы спонсировать несколько относительно крупных турниров. Среди новых спонсоров в России — и мобильные операторы, и банки. А в мировом киберспорте не так давно фурор произвел Mercedes, маркетологи которого решили, что им необходимо «омолодить» свою аудиторию.

По словам Максима Лусты, сейчас спонсоров привлекают не только и не столько число «живых» участников на турнирах и фестивалях, столько аудитория трансляций игр. По грубым расчетам Николая Горелова, каждый просмотр может приносить организаторам примерно 1 рубль, так что сотни тысяч и даже, порой, миллионы одновременно подключившихся к одной из битв турнира зрителей теоретически дадут куда больше прибыли, чем все проданные билеты и сувениры. Главное тут — уметь это монетизировать. А для этого как раз и необходимо привлечение профессионалов, а не просто удобных для чиновников людей.

Есть те, кто видит плюсы в сотрудничестве с властями. Так, Роберт Валеев говорит, что данном этапе киберспорту необходима институционализация, создание прочного официального базиса – написание федерального образовательного стандарта, создание «профсоюзов киберспортсменов», улучшение инфраструктуры в городах, постройка клубов и арен. «Со всем этим может помочь именно город, – полагает специалист. – Должна присутствовать социальная политика, и именно это сейчас является приоритетной задачей – соединить господдержку и бизнес, и сформировать устойчивую сферу социального киберспорта».

Другие специалисты наоборот полагают, что развивать киберспорт вполне можно на частные деньги и без поддержки государства, и не видят пока особой пользы от многочисленных федераций.

«Деятельность федераций мне не очень понятна. Если сравнивать с футболом или другими видами, то в киберспорте есть правообладатель игр. И как бы федерации себя ни ставили, они будут проигрывать им при любых спорах», – говорит Марк Авербух. В качестве примера этой неравной борьбы можно привести тот же самый Moscow Cyber Cup: изначально организаторы обещали призовой фонд в 1 млн рублей. Но перед самым мероприятием они узнали неожиданную для себя вещь — разработчик игры FIFA19 жестко ограничивает призовой фонд на турнирах. Пришлось в срочном порядке снижать размер призовых всего до 160 тысяч, что не позволило пригласить на турнир серьезные команды.

Марк Авербух говорит, что часть вины за недавний провал московского мероприятия по посещаемости и зрителям лежит и на тех, кто выбирал эту конкретную игру для турнира. Дело в том, что футбольные симуляторы имеют на несколько порядков меньше поклонников, чем у основных игр, в которые играет большая часть киберспортсменов и, главное, профессиональных команд — Dota2, CS:GO и т.п. . «Понятен выбор организаторов — видимо, им хотелось организовать что-то понятное, а футбол большинству ближе, чем DOTA2. Но они не учли специфику аудитории и сделали так, как они считают нужным, проигнорировав интересы аудитории», – сетует Марк Авербух.

Денис Лебедев, "Фонтанка.ру"