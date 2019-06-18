Лимитированную спецверсию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

В понедельник, 17 июня, компания «Тойота Мотор» открыла прием заказов на ограниченную серию Toyota Supra A90 Edition. Все экземпляры были разобраны за четыре часа.

Лимитированная серия Toyota Supra A90 Edition была выпущена в количестве 90 экземпляров на весь мир в честь возвращения модели на рынок после 17-летнего отсутствия. Автомобиль получил 19-дюймовые матово-черные кованые колесные диски и черные корпуса зеркал. Кузов окрашен матовой серой эмалью Matt Storm Grey. Салон отделан красной кожей, а передняя панель автомобиля со стороны пассажира оснащена вставкой с порядковым номером экземпляра.

Для России было выделено три автомобиля Toyota Supra A90 Edition. В течение четырех часов с момента начала приема заказов все они были забронированы онлайн и предоплачены, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

Сейчас Toyota Supra доступна у российских дилеров в комплектации Passion. Все версии автомобиля оснащаются 340-сильным рядным 6-цилиндровым мотором с twin-scroll турбонаддувом, работающим в паре с 8-ступенчатой коробкой передач. Также спорткар получил активный дифференциал, адаптивную подвеску и спортивную тормозную систему. До первой «сотни» с места он разгоняется за 4,3 секунды, а максимальная скорость машины ограничена на отметке в 250 км/ч.







Новая Supra получила водительское и пассажирское сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти положений, зеркала с функцией автозатемнения, светодиодные фары с системой автоматического переключения ближнего и дальнего света, камеру заднего вида с динамической разметкой, задние парктроники с функцией торможения при обнаружении препятствий, систему бесключевого доступа и возможность запуска двигателя кнопкой, а также проекционный информационный дисплей на лобовое стекло, навигационную систему с распознаванием голосовых команд на русском и другие опции.

Помимо этого автомобили оснащаются комплексом активной безопасности Toyota Supra Safety, системой мониторинга давления в шинах, функцией мониторинга слепых зон, ассистентами для выезда с парковки задним ходом и старта на склоне, системой курсовой устойчивости, ABS и антипробуксовочной системой. Также на спорткар установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС».

В России стоимость Toyota Supra в комплектации Passion составляет 5 534 000 рублей.