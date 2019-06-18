Стало известно, когда и где сыграют «Зенит» и «Локомотив» за Суперкубок

Российская премьер-лига официально назвала время и место проведения матча за Суперкубок. «Зенит» и «Локомотив» разыграют трофей в Москве на стадионе «Динамо» 6 июля. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что за Суперкубок сразятся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив».

Ранее стало известно точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.

Во вторник, 18 июня, «Зенит» отправился в Австрию на летние тренировочные сборы. Команда будет тренироваться в Австрии до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).

Матч за Суперкубок против «Локомотива» станет первой официальной встречей сезона 2019/20.





