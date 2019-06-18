Меркель затрясло во время встречи с Зеленским

Канцлера Германии Ангелу Меркель колотило во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На кадрах, снятых 18 июня в Берлине, видно, как на официальной церемонии Ангелу Меркель сильно трясет. Стоявший рядом на красной дорожке Владимир Зеленский никак на это не отреагировал, словно не заметил.

Позже сама политик прокомментировала случившееся. Она сказала, что причиной недомогания могла стать жара: в Берлине сегодня 30 градусов тепла. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — цитирует канцлера RT.

Новый президент Украины находится в Германии с однодневным визитом. Это его первая официальная встреча с канцлером. После встречи Зеленский констатировал «диаметрально противоположные позиции» Германии и Украины по поводу «Северного потока-2».





