ФСБ поймала ещё четверых иранцев, которые тайком пытались пробраться в Финляндию

Пограничное управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 18 июня вновь сообщило о задержаниях молодых мужчин из Ирана, которые используют Россию как транзитную зону, чтобы незаконно попасть в Евросоюз.

Двое граждан Ирана, 1985 и 1990 г.р. попались в руки силовиков в погранзоне Выборгского района 17 июня. Их вёз таксист из Средней Азии, кстати, находящийся в России незаконно. Мужчины прилетели в Пулково по однократной туристической визе 2 июня. На допросе они сознались, что хотели перейти границу в районе пункта пропуска «Торфяновка». Примечательно, что иностранцы попали в поле зрения ФСБ двумя неделями раньше, но заверили, что преступных намерений у них нет, и пообещали вернуться в Петербург.

Днём ранее, 16 июня, двух иранских беглецов задержали недалеко от железнодорожного пункта пропуска Бусловская. Это были мужчины 1977 и 2001 г.р., которые прилетели в московский аэропорт Внуково 11 июня. С ними пограничники провели профилактическую беседу, в результате которой иранцы решили вернуться в Москву, а оттуда – на родину.

О том, что граждане Ирана активно рвутся через российско-финляндскую границу, ПУ ФСБ сообщало ранее. Двоих иранцев поймали на подступах к ЕС 8 и 10 июня, а 6 мая троих их соотечественников задержали с плоскогубцами и картами.





