«Ленэнерго» автоматизирует систему подключения к электросетям. К снижению тарифов это не приведет

Крупнейшая электросетевая компания Петербурга запустила в тестовом режиме «корпоративную геоинформационную систему» (КГИС), которая, как планируется, должна сократить время ожидания присоединения к сетям в несколько раз. Дешевле стоимость техприсоединения от этого не станет, заявил во вторник, 18 июня, на годовом собрании акционеров председатель правления ПАО «Ленэнерго» Павел Ливинский, передает корреспондент «Фонтанки».

КГИС уже работает, ею начали пользоваться при заключении договоров. Для клиентов система представляет из себя раздел личного кабинета на сайте «Ленэнерго», где можно составить заявку, показав на карте место будущего объекта присоединения. Для сотрудников КГИС сама прокладывает маршрут будущих сетей до новой точки, техусловия, техзадание и проект формируются автоматически.

Инвестиции в систему на тестовом этапе компания оценивает в 20 млн рублей. «Процесс еще не закончен», – уточняет гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин. Действие системы планируют расширить на Ленобласть, полностью завершив внедрение КГИС до конца года. Компания, по словам гендиректора, сможет в итоге экономить в десятки раз больше объема инвестиций – на автоматизации процесса и сокращении сроков.

Сроки на составление договора техприсоединения авторы системы хотят сократить с нынешних 15 дней до одного дня, срок формирования технических условий – с 10 дней до 15 минут, срок проектирования по не сложным в исполнении проектам – с 30 до 15 дней.







Предпосылка разработки КГИС – рост количества заявок на присоединение, от 30 тысяч в 2017-м до 40 тысяч в 2018-м. Для сравнения: за 2014 год поступило всего около 15 тысяч.

К снижению стоимости техприсоединения для потребителей, впрочем, нововведение не приведет. «Автоматизация процессов с платой за непосредственно присоединение никак не связана», – уточнил предправления Павел Ливинский.

«Ленэнерго» четыре года назад накопило десятки тысяч не исполненных официальных заявок на присоединение, не справляясь с проблемой. На решение потребовались 15 млрд рублей из средств, вырученных от облигаций специального федерального займа.