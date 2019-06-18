РПЛ назвала расписание матчей «Зенита» в первых 8 турах нового чемпионата страны
Российская премьер-лига опубликовала точные даты и время начала матчей первых восьми туров чемпионата сезона-2019/20.
Расписание матчей «Зенита»:
1-й тур. 14 июля (воскресенье). «Зенит» – «Тамбов», 19:00;
2-й тур. 21 июля (воскресенье). «Сочи» – «Зенит», 21:30;
3-й тур. 28 июля (воскресенье). «Оренбург» – «Зенит», 14:00;
4-й тур. 3 августа (суббота). «Зенит» – «Краснодар», 21:30;
5-й тур. 10 августа (суббота). «Динамо» – «Зенит», 19:00;
6-й тур. 17 августа (суббота). «Зенит» – «Ахмат», 19:00;
7-й тур. 24 августа (суббота). «Зенит» – «Уфа», 16:30;
8-й тур. 1 сентября (воскресенье). «Спартак» – «Зенит», 19:00.
Напомним, ранее 18 июня «Зенит» отправился в Австрию на летние тренировочные сборы. Команда будет тренироваться в Австрии до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).