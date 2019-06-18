Число арестованных фигурантов дела драке в Чемодановке за день выросло почти в два раза

Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 28 фигурантов дела о драке в Пензенской области. Утром суд арестовал 15 человек.

«Все арестованы», – подтвердили 18 июня эту информацию ТАСС в пресс-службе пензенского суда.

Утром число арестованных составляло 15 человек, которых схватили после драки. Среди них подозреваемый в убийстве.







Уголовное дело возбуждено по трём статьям УК: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, и хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую якобы пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых.

На следующий день после драки местные СМИ сообщили о том, что цыган из Чемодановки вывезли в Волгоградскую область.