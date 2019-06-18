Младшего сына хоккеиста Соколова, задержанного после гибели матери, отпустили из изолятора

Следствие не стало просить меры пресечения для младшего сына экс-вратаря СКА Максима Соколова. Срок задержания 15-летнего юноши истек, и его отпустили на свободу.

Как сообщает 18 июня 47news со ссылкой на собеседников в Следственном комитете Ленинградской области, на данный момент следствие изучает роль старшего сына Соколовых, 18-летнего Максима, в случившемся.

Напомним, днём 13 июня в доме в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района была убита 45-летняя Ирина Соколова, ей перерезали горло. Рядом лежал истекающий кровью Максим Соколов-младший, играющий в СКА-1946 вратарём. Он сейчас находится в реанимации.

Первыми увидели страшную картину соседи, которых в дом привёл 15-летний сын Соколова. К соседям он влетел якобы со словами: «Помогите, старший брат сошёл с ума. Он убивает мать». При этом он взял ножи у соседей — по его словам, для самообороны. Тем не менее для тщательной проверки показаний старшеклассника задержали — на следующий день после трагедии.





