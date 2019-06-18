Меркель рассказала об условиях снятия санкций с России. Важную роль в этом играют минские соглашения

Канцлер Германии заявила, что антироссийские ограничения будут ослаблены в процессе реализации минских соглашений.

«Без прогресса [в реализации минских соглашений] санкции не могут быть сняты», – заявила 18 июня Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По ее словам, на переговорах лидеров ФРГ и Украины не обсуждалось усиление санкционного давления. Она подчеркивала, что действующий режим ограничений будет продолжен.

При этом Владимир Зеленский, в свою очередь, допускает усиления санкций. «Если этот инструмент не работает, нужно расширять механизм», – цитирует президента DW.





