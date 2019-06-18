ПСК: на рынке апартаментов не перегрев, а недогрев

На начало 2019 года число сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге составляло 5,4 тыс. единиц*. Ещё около 10 комплексов находятся на разных этапах строительства, что добавит только в этом году 4 тыс. юнитов. Один из ближайших готовящихся к вводу в эксплуатацию апарт-комплексов Like построила ГК «ПСК» с опережением сроков на один год.

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После ввода в эксплуатацию Like увеличит предложение на рынке сервисных апартаментов на 12% – в комплексе 1112 юнитов. Много это или мало? Специалисты говорят, что номерной фонд для такого города, как Петербург, ещё очень далёк от насыщения.

Туризм как двигатель прогресса

Туризм в Северной столице развивается стремительно: только в прошлом году, согласно данным профильного комитета, город посетило 15 млн человек – почти в два раза больше, чем в 2017-м. Это уникальный рост, но и до Чемпионата мира по футболу поток туристов рос на 5-10% ежегодно.

Нужно добавить к этой картине недавние законодательные инициативы о запрете хостелов и посуточной аренды, и станет понятно, что апартаменты – это один из краеугольных камней туристической привлекательности.

Эксперты уже который год отмечают нехватку отелей, в первую очередь, в сегменте трёх звёзд. А после 1 октября, когда запрет на мини-гостиницы в жилых помещениях вступит в силу, вопрос проживания станет особенно остро. В первую очередь, среди внутренних туристов, которые предпочитают разумную экономию и семейное проживание в формате «как дома». Для них апартаменты – оптимальное решение. И действующие несколько тысяч номеров – капля в море против миллионов гостей.

Не только для отдыха

Отдельным пунктом в общей картине значится деловой туризм: на различные конференции, конгрессы и выставки в Санкт-Петербург приезжают до 500 тыс. человек в год. Сюда же входят люди, приезжающие в Северную столицу на стажировку, в том числе – длительную.

– Всё чаще компании отдают предпочтение апартаментам, а не конгресс-отелям, которых в городе мало. Кроме того, в высокий сезон со свободными номерами откровенные проблемы, что, в свою очередь, отражается на стоимости, – отмечают в ПСК. – Апартаменты позволяют жить с привычным гостиничным комфортом, а у управляющих компаний есть партнерские программы для корпоративных клиентов.

Кроме этого, апарт-комплексы предусматривают развитие и рабочих пространств. Например, в комплексе Like будет зона коворкинга – такой формат удобнее, чем работа или деловые встречи в кафе.

Рынок нужно «догреть»

– Рынок не то что не перегрет, он прохладен, – отмечают эксперты ПСК. – Во всём мире на помощь туристам приходят современные комплексы апартаментов. Согласно статистике Colliers International, они уже навязали конкуренцию бюджетным отелям не только на уровне цен, но и в качестве предоставляемых услуг. Базовый набор во всех сервисных апартаментах: прачечная, химчистка, уборка номеров по требованию.

Уровень услуги и их разнообразие каждый застройщик совместно с управляющей компанией определяют самостоятельно. Например, апарт-комплекс Like не ограничивается стандартным набором. Здесь собственный фитнес-центр с бассейном и ресторан на первом этаже а на стойке ресепшн можно заказать доставку еды.

– Тот факт, что мы построили Like с опережением сроков всё же обусловлен не нехваткой предложения в городе. Безусловно, в текущей ситуации чем раньше объект выйдет на рынок, тем лучше для собственников апартаментов. Однако в нашем случае опережение плана обусловлено тем, что строим мы самостоятельно, выступая генеральным подрядчиком, – отмечают в ПСК. – Оптимизированное управление всеми этапами проекта внутри одной компании позволило нам настолько сократить время строительства.

Сейчас в Like осталось несколько десятков апартаментов. В отделе продаж отмечают, что значительная доля всех сделок совершается с использованием ипотеки. В ПСК предоставляют персональных менеджеров, которые отвечают на вопросы по телефону: (812) 640 38 38. Информация, программы доходности и проектная документация на сайте: https://like.house.

*По данным Knight Frank, I квартал 2019 г.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents