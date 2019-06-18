Зеленский констатировал «диаметрально противоположные позиции» Германии и Украины по поводу «Северного потока-2»

Президент Украины на встрече с немецким канцлером назвал транзит российского газа через территорию его страны «гарантией энергетической безопасности Европы». Ангела Меркель уверена, что проект морского газопровода и сохранение украинского транзита газа «тесно связаны».

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток-2» являются диаметрально противоположными», – заявил 18 июня во время совместной пресс-конференции в Берлине украинский президент. Её транслировал телеканал RT.

По словам Зеленского, для «безопасного и справедливого» обеспечения рынка Европы газом необходим транзит через Украину.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что на переговорах с Владимиром Путиным неоднократно подчеркивала важность сохранения транзита. Российский президент, по ее словам, знает о ее мнении. Канцлер ФРГ подчеркнула, что вопрос транзита через украинскую территорию и «Северный поток-2» связаны между собой.

Напомним, в конце года истекает договор о транзите российского газа через территорию Украины. В это же время должно быть завершено строительство «Северного потока-2».





