Шойгу отметил высокую оснащённость РС РФ новым оружием, она возросла почти в 4 раза. Заодно похвалил и военную разведку

Оснащённость Вооружённых сил России новым оружием с 2013 года возросла в 3,8 раза, заявил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая перед участниками научно-практической конференции с руководящим составом Вооружённых Сил РФ 18 июня в Москве.

«В настоящее время в наши Вооружённые Силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли. С 2013 года оснащённость Российской Армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64 процента», – подчеркнул Сергей Шойгу, сообщает сайт Минобороны России.

Кроме того, глава российского оборонного ведомства высоко оценил новые отечественные системы разведки.

"Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск, – отметил Шойгу. – Командно-разведывательная ударная система «Стрелец» позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения».

Кроме того, по словам главы военного ведомства, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает применение беспилотной авиации.





