Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в умышленной девальвации валют

Президент США Дональд Трамп обвинил еврозону ЕС, а также Китай в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Таким образом он прокомментировал заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, как обычно, в Твиттере.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.