Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в умышленной девальвации валют

Президент США Дональд Трамп обвинил еврозону ЕС, а также Китай в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Таким образом он прокомментировал заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, как обычно, в Твиттере.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, – написал Трамп. – Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", – написал Трамп в следующем твите.

Как сообщалось, Драги 18 июня на мероприятии в рамках ежегодного форума Европейского Центробанка в португальском городе Синтра заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. И ЕЦБ готов прибегнуть к снижению процентных ставок и возобновлению покупки активов. После чего курс евро устремился вниз.





