Финны готовятся к Иванову дню, а россияне — к пробкам на границе

Начиная с пятницы, 21 июня, на границе России и Финляндии возможны пробки, предупреждает 18 июня Выборгская таможня, объясняя это праздником в честь дня летнего солнцестояния в соседней стране.

«Учитывая опыт предыдущих лет, Выборгская таможня напоминает о праздновании традиционного национального финского праздника Юханнус (Иванов день), который финны будут отмечать в этом году с 21 по 23 июня. В период праздников, несмотря на все предпринимаемые меры и тесное межведомственное взаимодействие, с учетом объективных обстоятельств, возможно увеличение времени прохождения пограничного и таможенного контроля», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы не стоять на границе в многочасовой очереди, автомобилистам рекомендуют отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и планировать маршрут заблаговременно.

Юханнус традиционно отмечают в ночь на субботу, в этом году это 22 июня. Гулянья начинаются уже во второй половине дня в пятницу, финны разъезжаются на природу, предпочитая встречать летний праздник в загородных домах. В эту ночь принято жечь костры.





