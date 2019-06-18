Во II очереди ЖК 4YOU началась отделка квартир

«Аквилон Инвест»

Два корпуса II очереди ЖК 4YOU, которые разместились в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», планово готовятся к вводу в эксплуатацию. Рабочие приступили к предчистовой отделке квартир.

Все квартиры в ЖК 4YOU будут передаваться владельцам с отделкой White Box – улучшенной подготовкой под ремонт. При такой отделке стены уже выровнены и подготовлены под окраску или поклейку обоев, выполнена штукатурка и шпаклевка, сделано выравнивание и шпаклевка потолка, выполнена коллекторная разводка отопления в полу и стяжка, разводка электричества с установкой розеток и выключателей. В квартирах уже будут поставлены современные радиаторы с терморегуляторами, счетчики на воду, электричество и тепло, установлены качественные металлические двери, двухкамерные стеклопакеты, выполнено холодное остекление лоджий и балконов.

«Дизайн интерьера и выбор материалов отделки остается за владельцами, при этом косметический ремонт можно выполнить при минимуме усилий и затрат, – уточнила Надежда Зотова, директор по рекламе и маркетингу строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». – По желанию клиент также может заказать полную чистовую отделку от застройщика в одном из двух цветовых решений «Ваниль» или «Шоколад».

Сегодня в корпусах II очереди ЖК 4YOU уже завершены работы по разводке электросетей, штукатурке стен и стяжке пола. Рабочие приступили к финишным отделочным работам в квартирах, а также к финальной отделке МОПов. Напомним, ввод в эксплуатацию II очереди ЖК YOU намечен на конец 2019 года.

Жилой комплекс 4YOU состоит из шести 18-этажных кирпично-монолитных корпусов с подземными паркингами, удобными кладовыми и коммерческими помещениями на первых этажах, где разместятся ежедневно необходимые магазины, кафе и бытовые службы. Возведение домов ведется в четыре очереди. I очередь, корпуса 1 и 2, уже сданы и заселяются, ввод II очереди, корпусов 3 и 4, намечен на конец 2019 года, III и IV очереди, корпусов 5 и 6 соответственно, – на конец 2020 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru