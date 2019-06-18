Анализ big data поможет волонтерам искать пропавших людей

На фото: Геворк Вермишян, Григорий Сергеев, Чупашева Светлана

Общественная организация «Лиза Алерт», цифровой оператор «МегаФон» и МВД России разработали и протестировали систему поиска пропавших детей и взрослых на основе технологии анализа больших данных. Как сообщают в пресс-службе «МегаФона» 18 июня, специальная платформа поможет сократить время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут.

Система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находиться рядом в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Систему протестировали в рамках Второго Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, который проходит в Московской области.

«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время, – говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. – Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению пропавших людей, которые чаще всего не имеют сил или возможности вернуться домой самостоятельно. Наша система уже доказала свою эффективность, и по каждой из рассылок мы можем сказать: «Найден! Жив!»







«Это новое слово в технологиях поиска, – говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». – Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека».

Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам «МегаФона», давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки расширили: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях. Только за время проведения пилота система помогла в поиске более 60 человек.