ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданину РФ 23 тысячи евро за отказ вернуть дочь в Финляндию

Россия должна выплатить в качестве моральной компенсации 16 250 евро россиянину, дочь которого вывезли без его согласия из Финляндии в РФ. Постановление по делу «Ушаков против РФ» вынес 18 июня Европейский суд по правам человека.

Владимир Ушаков жил в Финляндии с 1999 года, через 10 лет он женился на россиянке Ирине Куликовой, которая после свадьбы переехала к мужу, и они поселились в городе Вантаа. В конце 2012 года Ирина родила дочь Варю, а в январе 2013-го после двух приступов была частично парализована и госпитализирована. В апреле её выписали, но подвижность руки и ноги не была полностью восстановлена. Между тем отношения между супругами ухудшились, и в июне Ирина уехала в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

В заключении говорится, что Владимир в июле отвёз дочь к своей матери и тёте в Норвегию, потому что должен был работать. Вернувшись в августе в Финляндию, Ирина потребовала развода, возвращения ребёнка из Норвегии и передачи ей полной опеки. Уездный суд Вантаа установил совместную опеку родителей над ребёнком, но жить девочку оставил с отцом.

В ноябре 2013 года сообщалось об изъятии дочери у матери финскими органами опеки.







Апелляционный и Верховный суды отклонили апелляцию Куликовой. Ещё до решения Верховного суда мать в феврале 2015 года вывезла ребёнка в Россию без согласия отца, заявив, что дочь к нему не вернётся.

Согласно заключению Страсбургского суда, суд Санкт-Петербурга, в свою очередь, установил, что Варя фактически не была резидентом Финляндии и её перемещение в Россию не противоречит статье 3 Гаагской конвенции, кроме того, её возвращение в Финляндию из-за медицинских показателей её состояния здоровья попадает под исключительные случаи ст. 13.

Верховный суд РФ отказал Ушакову в пересмотре дела, после чего отец и обратился в ЕСПЧ на основании ст. 8 Гаагской конвенции («Право на частную и семейную жизнь»).

ЕСПЧ постановил, что нарушение имело место и что Россия должна выплатить истцу 16 250 евро, плюс покрыть расходы и судебные издержки в размере 6800 евро.