Происшествия
Журналиста дагестанской газеты арестовали по делу о финансировании терроризма. Коллеги сравнивают его с Голуновым
Редактор отдела «Религия» издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, которого местные журналисты считают «вторым Голуновым», заключен под стражу на два месяца.
«Судья Советского районного суда Далгат Гаджиев в закрытом режиме заключил под стражу журналиста», – сообщает 18 июня «Черновик».
По просьбе стороны обвинения процесс шел в закрытом режиме. Адвокаты, в свою очередь, принесли в суд 26 положительных характеристик на Гаджиева, а также его статьи, демонстрирующие отношение редактора к терроризму. Сторона защиты настаивала, что показаний задержанного Кемала Тамбиева недостаточно для ареста.
Напомним, что о задержании Гаджиева стало известно 14 июня. По версии следствия, журналист мог переводить деньги основателю запрещенного в России фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву (он же Абу Умар Саситлинский). В отношении Гаджиева выдвинуты обвинения по статье 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Коллеги редактора считают его невиновным, сравнивая с Иваном Голуновым.
Справка:
Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. Почти 20 тысяч человек заявили о готовности 12 июня выйти на марш солидарности в Москве, но накануне вечером глава МВД лично заявил о прекращении дела и обещал наказать виновных в фальсификации. Однако в двух столицах активисты все равно вышли на акции протеста.