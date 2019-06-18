Журналиста дагестанской газеты арестовали по делу о финансировании терроризма. Коллеги сравнивают его с Голуновым

Редактор отдела «Религия» издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, которого местные журналисты считают «вторым Голуновым», заключен под стражу на два месяца.

«Судья Советского районного суда Далгат Гаджиев в закрытом режиме заключил под стражу журналиста», – сообщает 18 июня «Черновик».

По просьбе стороны обвинения процесс шел в закрытом режиме. Адвокаты, в свою очередь, принесли в суд 26 положительных характеристик на Гаджиева, а также его статьи, демонстрирующие отношение редактора к терроризму. Сторона защиты настаивала, что показаний задержанного Кемала Тамбиева недостаточно для ареста.

Напомним, что о задержании Гаджиева стало известно 14 июня. По версии следствия, журналист мог переводить деньги основателю запрещенного в России фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву (он же Абу Умар Саситлинский). В отношении Гаджиева выдвинуты обвинения по статье 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Коллеги редактора считают его невиновным, сравнивая с Иваном Голуновым.





