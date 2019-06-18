СКА покидает ведущий защитник

Защитник хоккейного клуба СКА Патрик Херсли покидает петербуржцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Глеба Чистякова, Херсли перейдет в другую команду КХЛ.

Какую именно, не уточняется.

Херсли выступал за СКА с 2017 года. В сезоне-2018/19 он набрал 33 (14+19) очка в 36 играх регулярного чемпионата и 2 (0+3) очка в 12 встречах Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Херсли перейдет в шведский «Мальме», в котором начал карьеру.

Напомним, после проигрыша СКА столичному ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина петербургский клуб покинули сразу несколько ведущих хоккеистов, в числе которых Игорь Шестеркин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков и Николай Прохоркин.





