Учёные нашли место размножения «морских единорогов». Редких животных увидели в северной части Земли Франца-Иосифа

Члены научной экспедиции «Нарвал. Легенды Арктики» четыре недели наблюдали за «морскими единорогами» в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. 18 июня «Газпром нефть» объявила о завершении первой разведки проекта и рассказала о результатах.

Материалы пресс-службы

Исследователям удалось получить уникальные данные о жизни нарвалов в российской Арктике. Они станут основой комплексной программы по изучению вида до 2022 года. До сих пор представители этого редкого вида китообразных оставались загадкой для учёных. Во время авиационных разведок исследователи увидели нарвалов в северной части архипелага, у островов Карла-Александра и Джексона. Группы китов состояли из самцов и самок с детенышами — всего около 30 особей. По мнению учёных, нахождение нескольких материнских групп в одной акватории может говорить о том, что воды архипелага – место обитания репродуктивной части популяции.

Проект «Нарвал. Легенда Арктики» был представлен председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым в 2018 году на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) под председательством президента Владимира Путина. Проект даст оценку состоянию популяции нарвала в западной части арктической зоны России и поможет понять, что нужно для того, чтобы сохранить «морских единорогов».





