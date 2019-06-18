«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу через счета эскроу новый пул квартир

Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», вывел в продажу через счета эскроу уже второй объект — 31 корпус 21 квартала ЖК «Северная долина» (16 очередь).

В доме расположено 295 квартир для комфортного проживания семей, отсутствуют студии. Минимальная стоимость жилья — от 2,97 млн рублей.

Корпус № 31 состоит из двух секций по шесть квартир на этаже, в холле предусмотрены колясочные. Во дворе расположится школа со стадионом, в шаговой доступности будут построены многоэтажные паркинги. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию — III квартал 2021 года.

При условии 100%-ной оплаты стоимость однокомнатной квартиры в 31 корпусе начинается от 2,97 млн рублей, двухкомнатной — от 3,90 млн. Трехкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 4,71 млн рублей. Студии в доме отсутствуют. Имеются как классические, так и европланировки с большой кухней-гостиной.

Квартиры предлагаются с полной отделкой стандарта «Оптима», которая включает оклейку стен комнат, холла и кухни светло-бежевыми обоями на флизелиновой основе, напольное покрытие из ламината с фактурой дерева. В квартире будут установлены современные радиаторы с терморегуляторами, ламинированные межкомнатные двери, металлическая входная дверь с порошковой окраской, сантехническое оборудование. В ванных комнатах полы и стены будут полностью облицованы керамической плиткой светлых оттенков.

Новые очереди ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» реализуются с привлечением банковского проектного финансирования. Деньги покупателей будут храниться в банке на счетах эскроу до ввода дома в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» первой в городе предложила клиентам использовать жилищный сертификат для покупки квартиры в строящемся доме по новым правилам.

В 21 квартале жилого комплекса между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.