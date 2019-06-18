Чиновников Ленобласти закоротило в Петербурге. К правительству прислали спасателей и врачей

Короткое замыкание разнообразило будни областных чиновников. На пятом этаже здания на Суворовском проспекте не выдержала проводка.

Информацию о задымлении днем 18 июня «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе правительства.

«Произошло короткое замыкание, последствия были ликвидированы быстро. Сотрудников не эвакуировали», – уточнили в пресс-службе.

Издание 47News со ссылкой на очевидцев публикует противоположную информацию – об эвакуации всех чиновников. По зданию распространялся едкий дым.

В пресс-службе ГУ МЧС Петербурга «Фонтанке» сообщили, что провода замкнуло на лестничной клетке между пятым и шестым этажами. До пожара не дошло, но к зданию на Суворовском, 67, прислали колонну спасательных и медицинских машин.





