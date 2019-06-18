Глава Службы внешней разведки РФ увидел «попытку размывания традиционных ценностей» в навязывании гражданам личной свободы

На международной встрече по вопросам безопасности в Уфе Сергей Нарышкин посетовал на то, что «целая армия» институтов продвигают взгляды, направленные на ослабление традиционных ценностей.

«Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса», – цитирует 18 июня заявление Нарышкина РБК.

По мнению главы Службы внешней разведки, этот процесс идет во всем мире. Людям навязывают потребительское отношение к авторитетам, среди которых государство. Особенно от этого, по словам Нарышкина, страдает молодежь. «Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе «Бесы», – рассказал Нарышкин.

Особое внимание он уделил пропаганде ЛГБТ-ценностей и радикального феминизма, которые, по оценкам главы Службы внешней разведки, приводят к «ускоренному размыванию понятия половой принадлежности и ценностей семьи и брака».





