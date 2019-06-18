Происшествия
Козырёк фруктовой лавки на Гражданке накрыл продавщицу и покупательницу
Ларёк с фруктами не выдержал в Калининском районе Петербурга 18 июня: козырёк нестационарной конструкции накрыл продавца и покупателей.
Крышка автолавки рухнула под порывами ветра на пересечении проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской. По информации пресс-службы городского управления МЧС, пострадала продавщица, сейчас её осматривают.
В администрации Калининского района «Фонтанке» сообщили о двоих пострадавших.
Ранее ГУ МЧС разослало оперативное предупреждение в связи с сильным ветром.