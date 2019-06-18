Министр обороны РФ рассказал о гиперзвуковом и лазерном оружии в российской армии

Вооруженные Силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве. Об этом 18 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», – цитирует главу российского военного ведомства пресс-служба МО РФ.

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации 1 марта прошлого года. В этом году он продолжил тему и рассказал, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года, атомная подлодка – носитель для «Посейдонов» будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса «Авангард».

Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

По словам Владимира Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут «ритмично, без сбоев, по плану».





