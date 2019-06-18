Свадьба в Ессентуках собрала пробку. Гости перекрыли улицу и принялись плясать и стрелять деньгами

Свадебный кортеж в городе Ессентуки перекрыл движение, чтобы гости жениха смогли сплясать лезгинку на дороге и показать дрифт. По традиции стреляли в воздух, но банкнотами. На дороге образовалась пробка.

Видеозапись свадебных гуляний публикует 18 июня НТВ.







Гулять так гулять! В Ессентуках свадебный кортеж перекрыл движение, чтобы гости жениха смогли сплясать лезгинку на дороге, показать дрифт и немного посорить деньгами. Странно, но обошлось без автоматной очереди в воздух pic.twitter.com/HESgIDmKxs — НТВ (@ntvru) 18 июня 2019 г.

Портал «Ессентуки» со ссылкой на очевидцев пишет, что многие автомобилисты, стоящие в пробке, были возмущены. Свадебные гулянья же продолжились дрифтами на машинах в посёлке Белый Уголь.

Пробка из-за свадьбы. Кадр из видео в YouTube

В ГУ МВД по Ставропольскому краю порталу сообщили, что по факту нарушения ПДД в ГИБДД возбудили производство по делу об административном правонарушении.

Напомним, в минувшее воскресенье в Петербурге автомобильное движение ненадолго остановил усатый жонглёр. Он решил посреди проезжей части показать трюк.

Что касается свадеб, они чаще появляются в новостях в связи с настоящей стрельбой. Иногда это приводит к неожиданным последствиям. В 2013 году участник свадьбы в Ливии стрелял в честь празднества и попал в самолёт.