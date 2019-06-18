В Кремле объяснили слова Кудрина о росте бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Счетной палаты России о том, что бедность в стране – позор, который может привести к социальному взрыву.

«Президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной, и собственно реализация многих нацпроектов имеет своей целью как раз решение этой проблемы <...> То есть в плане наличия проблемы – да, это хорошо известно, этого никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным», – цитирует 18 июня заявление Пескова газета «Ведомости».

По его словам, высказывания Алексея Кудрина – это «эмоциональное проявление». Песков предостерег от разговоров о росте бедности. «Количество людей, доходы которых сократились, слегка подросло и в связи с внешней экономической конъюнктурой, и в связи с рядом процессов, которые происходят в нашей экономике», – уточнил пресс-секретарь главы государства.







По оценкам Кудрина, в нашей стране 12,5 миллиона человек живут за чертой бедности.

По данным Росстата за январь – сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. При этом в России до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, кого считать бедным. При изменении методики подсчета число таких людей может вырасти до 21,3%. В июне чиновники предложили не считать бедными россиян, имеющих огород и вторую квартиру, что также повлияет на статистику. Несмотря на это, проблема признается властями. Так, в майском указе 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.