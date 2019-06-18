Министр обороны России призвал подчинённых готовиться к новому типу войн

Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооружённой борьбы и ведения современных войн, заявил сегодня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ, которая проходит 18 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

«Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооружённой борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск», – пояснил Сергей Шойгу.

При этом он отметил, что «с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск». «Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу», – подчеркнул Сергей Шойгу, указав на важность понимания того факта, что современные войны требуют новых подходов.

«Конфликты нового поколения – это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», – пояснил министр обороны. По словам Сергея Шойгу, «результаты конференции будут способствовать дальнейшему развитию военной стратегии и оперативного искусства России».





