Президент Молдавии поблагодарил РФ за помощь в устранении попытки госпереворота

Президент Молдавии Игорь Додон 18 июня поблагодарил президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и МИД РФ за признание новой власти в республике и поддержку ее усилий по сохранению стабильности. Соответствующее заявление он сделал в "Фейсбуке" сразу после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране. Считаю совместную поддержку новой власти РМ [Республики Молдовы] Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами исключительным случаем, который создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдове", – написал Додон.

Он также сообщил о том, что на встрече обсуждался "широкий спектр двусторонних отношений, пришли к единому мнению о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.

Напомним, что инициатор попытки госпереворота, крупнейший олигарх страны и по совместительству лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну, чтобы "обеспечить безопасность себе и своей семье".





