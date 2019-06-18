Банковский мост готовится к официальному открытию. Грифоны уже «прилетели», но пока прячутся

В Петербурге 19 июня торжественно откроют Банковский мост с грифонами напротив Университета экономики и финансов. «Фонтанка» прогулялась посмотреть, как идут последние приготовления.

Павел Каравашкин/

Торжественное открытие начнется в 13.00, в нем примут участие представители Смольного, «Сбербанка», подрядчики и сотрудники Государственного музея городской скульптуры, а также Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Устанавливать грифонов, которые украшают Банковский мост, начали в середине мая. Предполагалось, что работы продлятся до 40 дней, однако подрядчик уложился в более короткий срок.





