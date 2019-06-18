Банковский мост готовится к официальному открытию. Грифоны уже «прилетели», но пока прячутся
В Петербурге 19 июня торжественно откроют Банковский мост с грифонами напротив Университета экономики и финансов. «Фонтанка» прогулялась посмотреть, как идут последние приготовления.
Павел Каравашкин/
Торжественное открытие начнется в 13.00, в нем примут участие представители Смольного, «Сбербанка», подрядчики и сотрудники Государственного музея городской скульптуры, а также Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Устанавливать грифонов, которые украшают Банковский мост, начали в середине мая. Предполагалось, что работы продлятся до 40 дней, однако подрядчик уложился в более короткий срок.
Справка:
Банковский мост, который соединяет Казанский и Спасский острова, перекинули через канал Грибоедова в 1826 году. Ось моста упирается в ворота здания Государственного ассигнационного банка, в котором сегодня располагается Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Мост построен по проекту инженеров Василия Треттера и Василия Христиановича. Его «стражей» создал скульптор Павел Соколов. Интересно, что петербуржцы часто называют крылатых львов, которые украшают переход через канал, грифонами, хотя этих мифических существ редко изображали с головой льва, чаще — орла.