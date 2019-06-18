Неизвестный скутерист налетел на отбойник на Пискаревском и впал в кому

За понедельник, 17 июня, в Петербурге произошло 14 серьезных дорожных аварий. В одной из них тяжелые травмы получил водитель скутера.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:05 на виадуке в районе дома 56 по Пискаревскому проспекту неизвестный мужчина лет 35 – 40 на вид, управляя скутером Yamaha, наехал на силовое ограждение и упал. Скутер был без госномеров, отмечают в ведомстве.

В результате аварии скутерист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в состоянии комы.







Всего за минувший день в Петербурге было зафиксировано 336 ДТП, в том числе 14 случаев с пострадавшими, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО «ВКонтакте». Всего травмы получили 14 человек: 12 взрослых и двое детей. Один человек погиб, хотя о смертельной аварии не сообщалось – возможно, кто-то из пострадавших скончался в больнице.

Отметим, что ровно столько же аварий с пострадавшими и собственно пострадавших было и неделю назад, 10 июня. И также погиб один человек.

В Ленинградской области за 18 июня произошло 73 ДТП, в семи из которых пострадали люди. Травмы получили шестеро взрослых и один ребенок. Один человек погиб. В Кировском районе водитель внедорожника Nissan, сдавая назад, наехал на пожилую женщину. Она скончалась. А позже в Отрадном 80-летний пенсионер на легковом Nissan сбил 16-летнюю велосипедистку. Девочку увезли в больницу.

Также вечером на Киевском шоссе, на выезде из деревни Дони, легковушка, предположительно «Шкода Фабия», въехала в автобус, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». ДТП случилось около 18:25. Легковушку с разбитой «мордой» пришлось увозить на эвакуаторе.

«Там «ПАЗик» на обочине стоял с подмятой слева попой. Есть мысль, что маршрутка. Высадила на обочине народ. И щеманула не глядя. Тетя и въехала», – пишет Николай.